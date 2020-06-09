Приезжающих в Новгородскую область могут начать тестировать на COVID-19
- Reuters
Как заявил губернатор Глеб Никитин, регион готов перенять такой опыт у Казани, сообщает Newsnn.ru.
«Мы тоже планируем это у себя внедрить», — сказал он.
По его словам, в каждом субъекте разные тесты, которые отличаются по качеству.
«Примем решение, когда оценим все тест-системы», — добавил Никитин.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.