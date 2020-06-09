«Экотехнопарк «Шиес» исключили из реестра приоритетных проектов
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Отмечается, что соответсвующее решение было принято во время заседания регионального кабмина.
Как сообщается на портале регионального правительства, этот проект лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты области, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков.
В правительстве области сообщили, что 8 мая направили в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанный договор по соглашению сторон.
«До настоящего времени со стороны ООО «Технопарк» информации о принятом решении в отношении направленного предложения не поступало. В этой связи по условиям соглашения его действие расторгнуто региональным правительством в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.
18 октября 2018 года «Экотехнопарк «Шиес» одобрили для включения в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области.