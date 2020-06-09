«Экотехнопарк «Шиес» исключили из реестра приоритетных проектов

«Экотехнопарк «Шиес» исключили из реестра приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области. Об этом сообщается на портале областного правительства.

Отмечается, что соответсвующее решение было принято во время заседания регионального кабмина.

Как сообщается на портале регионального правительства, этот проект лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты области, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков.

В правительстве области сообщили, что 8 мая направили в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанный договор по соглашению сторон.

«До настоящего времени со стороны ООО «Технопарк» информации о принятом решении в отношении направленного предложения не поступало. В этой связи по условиям соглашения его действие расторгнуто региональным правительством в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

18 октября 2018 года «Экотехнопарк «Шиес» одобрили для включения в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области.