В ЦОДД предложили размещать разделители на дорогах, где более двух полос в одном направлении

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Заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин предложил размещать разделители на дорогах, где более двух полос в одном направлении.
В ЦОДД предложили размещать разделители на дорогах, где более двух полос в одном направлении
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Любые большие дороги должны, конечно же, обеспечиваться разделителями встречных направлений», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», комментируя ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Как отметил Евсин, везде, где больше двух полос в одном направлении, должен быть разделитель в виде либо отбойника, либо газона, препятствия, через которое машина не перелетает, а остаётся в попутной полосе движения.

По словам эксперта, попутные аварии всегда менее драматичны, нежели встречные столкновения.

Ранее актёр Иван Стебунов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ДТП с участием Ефремова.

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