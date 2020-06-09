В ЦОДД предложили размещать разделители на дорогах, где более двух полос в одном направлении

Заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин предложил размещать разделители на дорогах, где более двух полос в одном направлении.

«Любые большие дороги должны, конечно же, обеспечиваться разделителями встречных направлений», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», комментируя ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Как отметил Евсин, везде, где больше двух полос в одном направлении, должен быть разделитель в виде либо отбойника, либо газона, препятствия, через которое машина не перелетает, а остаётся в попутной полосе движения.

По словам эксперта, попутные аварии всегда менее драматичны, нежели встречные столкновения.

Ранее актёр Иван Стебунов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ДТП с участием Ефремова.