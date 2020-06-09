Иван Стебунов прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова

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Актёр Иван Стебунов прокомментировал ДТП с участием своего коллеги Михаила Ефремова.
Иван Стебунов прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова
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«Меня не было в машине. Мы сейчас узнаём, что нас обвиняют, что мы были в машине. Нас не было и близко в машине. Мы поехали на место ДТП. Через три минуты приехал Сергей Гармаш», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Стебунов, случившееся — трагедия и шок для всех.

Аварию прокомментировала и актриса Лия Ахеджакова.

«Я очень болезненно к этому отношусь», — сказала она в беседе с ФАН.

Ранее сообщалось, что московская прокуратура взяла на контроль ход расследования.

ДТП произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

Экспертиза показала, что актёр в момент аварии был пьян.

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