В Госдуме прокомментировали введение электронных трудовых книжек в России

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв прокомментировал введение электронных трудовых книжек в России.

«Весь мир движется к электронной системе, к цифровым системам», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Вместе с тем, по его словам, электронные носители нужно дублировать, и трудовую книжку, например, можно распечатать.

Журавлёв также выразил мнение, что в каждом ведомстве должны храниться свои данные.

Ранее газета «Известия» сообщала, что работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России.