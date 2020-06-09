В Госдуме прокомментировали введение электронных трудовых книжек в России

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Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв прокомментировал введение электронных трудовых книжек в России.
В Госдуме прокомментировали введение электронных трудовых книжек в России
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  • РИА Новости

«Весь мир движется к электронной системе, к цифровым системам», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Вместе с тем, по его словам, электронные носители нужно дублировать, и трудовую книжку, например, можно распечатать.

Журавлёв также выразил мнение, что в каждом ведомстве должны храниться свои данные.

Ранее газета «Известия» сообщала, что работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России.

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