В Волгоградской области прошла репетиция парада с участием боевой техники

На аэродроме Бекетовка в Кировском районе проходят тренировки механизированной колонны Волгоградского гарнизона.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Первая репетиция парада состоялась в Волгограде 4 июня. В ней приняли участие парадные расчёты, без техники.

В механизированной колонне будут, в частности, представлены реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С» и «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», противотанковый комплекс «Штурм-С».

Ранее, как сообщало URA.RU, в Центральном военном округе рассказали о подготовке к параду Победы, который запланирован на 24 июня.