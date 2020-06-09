В России зафиксировали рост числа ДТП в начале года

В I квартале 2020 года в России выросло количество ДТП. Каждая 11-я авария привела к смертельному исходу, следует из статистики ГИБДД.

Всего произошло 32,5 тыс. (+1,5%) ДТП, в которых погибли 3,34 тыс. человек (+8,2%). Ещё 42 тыс. (+0,2%) получили травмы разной степени тяжести, сообщает «Газета.Ru».

Как рассказали в ГИБДД, в 23 регионах прогнозируемый показатель социального риска по количеству погибших превышен в каждом из трёх месяцев.

Рост аварийности связали с аномально тёплой зимой в европейской части России.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что в Башкирии суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором погибли шесть туристов.