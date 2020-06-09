В России зафиксировали рост числа ДТП в начале года

Короткая ссылка
В I квартале 2020 года в России выросло количество ДТП. Каждая 11-я авария привела к смертельному исходу, следует из статистики ГИБДД.
В России зафиксировали рост числа ДТП в начале года
  • РИА Новости

Всего произошло 32,5 тыс. (+1,5%) ДТП, в которых погибли 3,34 тыс. человек (+8,2%). Ещё 42 тыс. (+0,2%) получили травмы разной степени тяжести, сообщает «Газета.Ru».

Как рассказали в ГИБДД, в 23 регионах прогнозируемый показатель социального риска по количеству погибших превышен в каждом из трёх месяцев.

Рост аварийности связали с аномально тёплой зимой в европейской части России.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что в Башкирии суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором погибли шесть туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить