В Башкирии суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором погибли шесть туристов

Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии приговорил 33-летнего жителя Татарстана к четырём годам колонии-поселения за ДТП, в котором погибли шестеро туристов из Республики Татарстан.

Как передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Башкирия, он признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По данным ведомства, 12 июля 2019 года автобус татарстанской транспортной компании ООО ГК «Альтекс» в результате ДТП на 51-м км трассы Уфа — Инзер — Белорецк Архангельского района опрокинулся в кювет, в результате чего шесть человек скончались, ещё 32 получили травмы.

Водитель признал свою вину.

Помимо срока в колонии, ему запрещено в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Ранее URA.RU сообщало, что в УМВД по ХМАО заявили о проверке после аварии на трассе между Сургутом и Нижневартовском, в которой погибли двое полицейских.