Эксперт дал рекомендации по выходу из самоизоляции

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.

«Любой человек и общество устают от ограничений. Однако я бы рекомендовал соблюдать разумность и осторожность (при нахождении вне дома), а также избегать скоплений людей. Не нужно торопиться собирать всю семью вместе, потому что молодые люди могут быть бессимптомными носителями инфекции», — заявил Аграновский в беседе с ФАН.

Он напомнил, что при посещении магазина или поездке в транспорте необходимо продолжать использовать маски.

Ранее URA.RU сообщало о продлении режима самоизоляции в ХМАО до 23 июня.