Эксперт дал рекомендации по выходу из самоизоляции

Короткая ссылка
Вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.
Эксперт дал рекомендации по выходу из самоизоляции
  • Pixabay

«Любой человек и общество устают от ограничений. Однако я бы рекомендовал соблюдать разумность и осторожность (при нахождении вне дома), а также избегать скоплений людей. Не нужно торопиться собирать всю семью вместе, потому что молодые люди могут быть бессимптомными носителями инфекции», — заявил Аграновский в беседе с ФАН

Он напомнил, что при посещении магазина или поездке в транспорте необходимо продолжать использовать маски.

Ранее URA.RU сообщало о продлении режима самоизоляции в ХМАО до 23 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить