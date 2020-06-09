В Госдуме оценили вероятность пожизненного лишения прав из-за смертельного ДТП

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Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал вероятность пожизненного лишения прав в случае смертельного ДТП.
В Госдуме оценили вероятность пожизненного лишения прав из-за смертельного ДТП
  • РИА Новости

«Лишение водительских прав пожизненно даже не обсуждается, хотя такой вопрос периодически возникает. Да это и невозможно, потому что наказание за любое уголовное преступление предполагает возможность исправления. После отбытия срока виновным водителем его права восстанавливаются, за исключением отдельных моментов», — заявил парламентарий в беседе с ФАН.

По мнению Вячеслава Лысакова, российское законодательство достаточно жёстко относится к пьяным за рулём и дальнейшее усиление ответственности вряд ли будет эффективным.

Ранее актёр Иван Стебунов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ДТП с участием своего коллеги Михаила Ефремова.

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