В Госдуме оценили вероятность пожизненного лишения прав из-за смертельного ДТП

Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал вероятность пожизненного лишения прав в случае смертельного ДТП.

«Лишение водительских прав пожизненно даже не обсуждается, хотя такой вопрос периодически возникает. Да это и невозможно, потому что наказание за любое уголовное преступление предполагает возможность исправления. После отбытия срока виновным водителем его права восстанавливаются, за исключением отдельных моментов», — заявил парламентарий в беседе с ФАН.

По мнению Вячеслава Лысакова, российское законодательство достаточно жёстко относится к пьяным за рулём и дальнейшее усиление ответственности вряд ли будет эффективным.

Ранее актёр Иван Стебунов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ДТП с участием своего коллеги Михаила Ефремова.