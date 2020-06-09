В РАН дали прогноз о новых волнах коронавируса

Член Российской академии наук Юрий Беленков, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова, дал прогноз о следующих волнах коронавирусной инфекции.

По его мнению, все волны распространения коронавирусной инфекции после второй могут стать незаметными в рамках сезонных эпидемий ОРВИ.

«Если мы будем вести себя правильно сейчас — и третья, и четвёртая, и пятая, и восьмая волны будут очень-очень незаметными. Может быть, они будут где-то вот в общей куче с, как мы говорим, ОРВИ», — приводит kp.ru слова Беленкова.

Он добавил, что вторая волна коронавирусной инфекции, скорее всего, будет.

Ранее заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН дал рекомендации по снятию ограничений, принятых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.