В Петербурге волонтёры раздадут ленточки в цветах российского триколора

В Санкт-Петербурге в преддверии празднования Дня России волонтёры раздадут жителям города ленточки в цветах российского флага.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, до 12 июня включительно добровольцы акции #МыВместе будут раздавать у станций метро, на заправках, в продуктовых магазинах и аптеках праздничные ленточки в цветах национального флага.

Кроме того, отмечается, что в честь праздника жители города получат тысячу открыток, посвящённых Дню России.

Волонтёры доставят их вместе с продуктами и лекарствами людям, находящимся на вынужденной самоизоляции дома или не имеющим возможности выйти на улицу.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Музей Победы рассказал об онлайн-мероприятиях ко Дню России.