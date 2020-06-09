Володин поручил комитету Госдумы взять на контроль ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль расследование ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.

«Что касается давления на следствие — это недопустимо. Давайте попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один для всех — пьяная езда недопустима», — цитирует Володина РИА Новости.

Он напомнил, что год назад депутаты приняли поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за «пьяные» ДТП. Так, теперь в случае гибели одного человека срок лишения свободы может составить от пяти до 12 лет, а в случае гибели двух и более лиц — до 15 лет.

Ранее прокуратура Москвы взяла на контроль ход расследования.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, за рулём которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Пострадавший водитель Lada скончался в больнице.





