Барзыкин оценил прогноз о росте цен на путёвки по России на 30%

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал прогноз о повышении стоимости турпутёвок на российские курорты на 30%.

«Непонятно на чём основаны эти выводы. На сегодня, когда уже открылся сезон по здравницам, заполняемость там от 30% до 50%. Больше уже нельзя. Надеюсь, в июле уже будут гостиницы. Спрос невысокий. Факторов несколько: барьеры, которые введены для гостиниц, отсутствие средств у людей», — заявил он в беседе с Nation News.

По мнению Барзыкина, серьёзного повышения цен не ожидается, несмотря на рост затрат на размещение туристов.

В свою очередь председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что цены на отдых для россиян на отечественных курортах поднимутся на несколько процентов.

«Я считаю, что цены не сильно вырастут. Они, наверное, поднимутся, но это будет очевидное и обоснованное решение, потому что цены так поднимаются каждый год. Цены поднимутся чуть-чуть, не на 30%, а гораздо меньше», — убеждён Давыденко.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов предположил, что цены на отдых на курортах в стране могут подорожать на 20—30%.