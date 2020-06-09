В Госдуме оценили предложение отменить испытательный срок при трудоустройстве

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник прокомментировал предложение депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова отменить испытательный срок при трудоустройстве.
В Госдуме оценили предложение отменить испытательный срок при трудоустройстве
  • РИА Новости

«Я не против испытательного срока. Пусть он остаётся, потому что надо посмотреть, подходит работник или нет. Как можно просто принять человека на работу? Должно быть так, чтобы работодатель смог испытать работника», — заявил Мельник в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, если человек не подходит для работы на заявленной должности, то ответственный работодатель всегда назовёт причину отказа после испытательного срока.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, соавтор законопроекта о почасовой оплате труда, в беседе с Inforeactor объяснил свою инициативу.

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