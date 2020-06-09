Голикова рассказала о больных коронавирусом детях

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что дети до 18 лет составляют 7,5% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Об этом сообщает ТАСС.

«Из общего числа заболевших на сегодняшний день новая коронавирусная инфекция была выявлена у 7,5% детей в возрасте до 18 лет. Это 35,6 тыс. детей», — сказала она.

О том, как дети в России болеют коронавирусом, — в материале RT.