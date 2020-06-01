«У них совершенно другая иммунная система»: как дети в России болеют коронавирусом

Около 6% случаев выявления коронавирусной инфекции в России приходится на детей. Как они переносят COVID-19, есть ли особые меры профилактики для школьников и дошкольников, а также как полагается госпитализировать детей до трёх лет — в материале RT.

В 20-х числах апреля вся семья Барановых разъехалась по разным больницам Москвы с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». В ночь на 21 апреля госпитализировали маму и бабушку, следующим днём скорая помощь забрала ребёнка, после чего в больницу уехал отец семейства. Пятилетний Саша Баранов за месяц до этого переболел бронхитом.

Как рассказывают его родители, мальчика несколько раз отказывались госпитализировать, потому что у него — единственного из семьи — тест на коронавирус был отрицательным, а кроме того, отсутствовали какие-либо симптомы заболевания. Только на третий вызов скорая забрала ребёнка в Тушинскую больницу №7. Рентген выявил воспаление лёгких, а повторный мазок оказался положительным.

В больнице мальчик провёл 11 дней, которые, по словам его мамы Веры, были очень тяжёлыми. «Он даже строил планы, как сбежать, потому что его закрывали на ключ в палате. Звонил мне, говорил, что ему кошмары снятся, голос был всё время заплаканный», — вспоминает женщина.

Саша очень боится уколов, но мальчику необходимо было вводить антибиотики. Он прятался от врачей, пока они не решили заменить уколы на катетер. После того как два повторных мазка оказались отрицательными, Сашу выписали. Дома его уже ждали родители, а последней из больницы вернулась бабушка. Семью сняли с мониторинга уже в середине мая, однако Барановы не считают возможным выходить из дома без крайней нужды: судя по анализам крови, у мальчика может возникнуть повторное воспаление лёгких. Из всей этой истории самым тяжёлым моментом, по признанию мамы, было то, что вся семья оказалась разделена.

Вера Баранова с сыном

© Фото из личного архива

Если в ситуации с обычными заболеваниями ребёнка до трёх лет обязаны госпитализировать с одним из родителей, то в случае тяжёлого течения коронавирусной инфекции его могут забрать в больницу и одного. В соответствии с постановлением Минздрава РФ несовершеннолетних с выявленным COVID-19 могут госпитализировать, если их нельзя изолировать от групп риска или лечить на дому.

Кроме того, помещение ребёнка в стационар показано, если температура тела поднялась выше 39 °C или держится на отметке 38,5 °C в течение пяти дней. В обязательном порядке в больницу детей увезут, если у них наблюдаются дыхательная недостаточность, тахикардия, геморрагическая сыпь, судороги, обезвоживание, есть онкологические заболевания, болезни крови и лёгких.

Впрочем, тяжёлое течение болезни, как подчёркивают врачи, у детей с коронавирусной инфекцией встречается крайне редко. Чаще всего она переносится бессимптомно — как это было у двухлетней Кристины, дочери москвички Натальи Ленник.

По словам Натальи, вирус дочь, скорее всего, подхватила от папы, который был вынужден ходить на работу во время режима самоизоляции. «Мы вызвали частную лабораторию на дом, все проверились. COVID-19 подтвердился у мужа и дочери. У мужа были все симптомы, похожие на ОРВИ, а у дочери — вообще никаких», — рассказывает Ленник.

Как рассказала Наталья, ребёнок перенёс заболевание легко, хотя родители, конечно, нервничали. «Я адекватно оценивала ситуацию. Это не самое страшное, с чем нам пришлось в жизни столкнуться, учитывая, что дочка родилась недоношенной, семимесячной», — признается она. Двухнедельный карантин, который пришлось отсидеть дома, для семьи уже закончился.

Столкнулись с коронавирусом и дети футболиста Павла Погребняка. Сам спортсмен находится в московской больнице с двусторонней пневмонией, а его жена Мария и трое детей лечатся дома. Женщина пишет в своём Instagram, что у неё полностью исчезло обоняние, жалуется на общую слабость и боли в горле. У троих детей болезнь проявляется по-разному. У старшего сына нет температуры, но он сильно кашляет, КТ показала пневмонию. Среднего рвало, температура 37 °C. А у младшего симптомов нет. «Самый здоровый из нас», — пишет Мария.

«До 50% детей переносят вирус бессимптомно, потому что у них совершенно другая иммунная система, нежели у взрослого», — говорит заслуженный врач РФ, главный внештатный консультант по педиатрии ГМУ Управления делами президента РФ Борис Блохин.

По его мнению, дети без каких-либо сопутствующих заболеваний переносят коронавирус легко: небольшой насморк, невысокая температура, возможна сыпь на коже. Однако любые хронические заболевания — диабет, ожирение, метаболические нарушения — осложняют течение болезни.

Совсем недавно появилась статистика, что у подростков 14—16 лет болезнь также протекает тяжелее из-за пренебрежения режимом самоизоляции.

Были тяжёлые случаи, когда дети попадали на ИВЛ, но все они выжили. Также зафиксированы несколько случаев летального исхода у заболевших коронавирусной инфекцией несовершеннолетних.

«По сравнению с началом эпидемии, сейчас мы начали отмечать появление нетипичных симптомов болезни: воспаление гланд у детей от трёх месяцев до 14 лет, синдром, похожий на болезнь Кавасаки (воспаление сосудистых стенок с преимущественным поражением средних и мелких артерий. — RT), ослабление мышц», — добавляет врач.

По данным Минздрава, большая часть дошкольников и школьников заразились внутри семьи. Чаще всего ребёнок заражается вирусом от взрослого воздушно-капельным путём. Случаев, когда заражённые беременные женщины передавали вирус младенцу, не было.

«Дети могут являться и основными переносчиками вируса, поскольку на единичные симптомы, такие как рвота, диарея, небольшая заложенность носа, просто не обращают внимания. Когда закрылись школы, детсады, появился запрет на посещение детских площадок, дети переносчиками быть перестали», — отметил Борис Блохин.

От общего числа заболевших коронавирусом в России дети составляют примерно 6%. При этом медики отмечают положительную динамику как минимум среди этой группы населения. «В конце марта — начале апреля каждый день у нас на контроле было до 50 семей с детьми, сейчас эпидемиологическая ситуация гораздо лучше, поэтому на данный момент мониторим до 15 семей максимум», — говорит участковый врач одной из московских поликлиник Людмила.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для родителей в условиях пандемии. Так, например, стоит максимально оградить ребёнка от контактов с посторонними, избегать общественных мест, чаще проветривать помещение и не реже раза в неделю проводить влажную уборку. Если всё же приходится выйти из дома с ребёнком, то надо объяснить ему, что нельзя прикасаться к лицу или каким-либо предметам (дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта).

После возвращения домой нужно обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно и неглубоко промыть нос. А приучить ребёнка правильно чихать, кашлять (в сгиб локтя) и мыть руки можно в ходе игры.