На месте ЧП в Норильске собрали 23 тысячи кубометров загрязнённого грунта

Более 23 тыс. куб. м загрязнённого грунта собрали специалисты на месте разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Нарастающим итогом в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 23 124 куб. м загрязнённого грунта», — говорится в заявлении.

Представитель МЧС добавил, что в связи с применением технологии доставки авиацией 250-кубовых ёмкостей на место разлива топлива удалось сократить время доставки до 25—30 минут вместо 2,5 часа. Это позволило увеличить объём собранной топливно-водной смеси до 2,5 тыс. куб. м в течение суток.

Ранее сообщалось, что около 2,8 тыс. куб. м водонефтяной смеси было собрано под Норильском.