На месте ЧП в Норильске собрали 23 тысячи кубометров загрязнённого грунта
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Нарастающим итогом в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 23 124 куб. м загрязнённого грунта», — говорится в заявлении.
Представитель МЧС добавил, что в связи с применением технологии доставки авиацией 250-кубовых ёмкостей на место разлива топлива удалось сократить время доставки до 25—30 минут вместо 2,5 часа. Это позволило увеличить объём собранной топливно-водной смеси до 2,5 тыс. куб. м в течение суток.
Ранее сообщалось, что около 2,8 тыс. куб. м водонефтяной смеси было собрано под Норильском.