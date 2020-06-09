В РСПП предложили финансировать реабилитацию переболевших коронавирусом россиян

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой предусмотреть механизм субсидирования расходов граждан на санаторно-курортное лечение в период преодоления последствий пандемии до 2022 года.
В РСПП предложили финансировать реабилитацию переболевших коронавирусом россиян
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия», в письме главы бизнес-объединения Александра Шохина, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, отмечается, что санаторно-курортный комплекс России может быть эффективно задействован в борьбе с последствиями COVID-19.

В РСПП предложили обеспечить бюджетное финансирование расходов, связанных с реабилитацией в оздоровительных комплексах граждан, перенёсших коронавирус и пневмонию, а также медперсонала, задействованного в оказании помощи населению в период пандемии.

В бизнес-объединении уверены, что такие меры позволят снизить нагрузку на систему здравоохранения за счёт быстрого и качественного восстановления здоровья и трудоспособности граждан.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.

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