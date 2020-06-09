В МЧС рассказали о ситуации с подтопленными участками в Подмосковье

Короткая ссылка
В пресс-службе МЧС России заявили, что около 280 приусадебных участков остаются подтопленными на территории Московской области после прошедших дождей.
В МЧС рассказали о ситуации с подтопленными участками в Подмосковье
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«На территории Московской области остаются подтопленными в 16 муниципальных образованиях (30 СНТ и шести населённых пунктах) 280 приусадебных участков», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в регионе от воды освободились 99 приусадебных участков, один частный дом, а также один участок автодороги.

К ликвидации последствий подтоплений привлечены 77 человек и 31 единица техники.

Ранее в ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали о ситуации в подтопленных районах региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить