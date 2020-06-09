В МЧС рассказали о ситуации с подтопленными участками в Подмосковье

В пресс-службе МЧС России заявили, что около 280 приусадебных участков остаются подтопленными на территории Московской области после прошедших дождей.

«На территории Московской области остаются подтопленными в 16 муниципальных образованиях (30 СНТ и шести населённых пунктах) 280 приусадебных участков», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в регионе от воды освободились 99 приусадебных участков, один частный дом, а также один участок автодороги.

К ликвидации последствий подтоплений привлечены 77 человек и 31 единица техники.

Ранее в ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали о ситуации в подтопленных районах региона.