В МЧС рассказали о ситуации с подтопленными участками в Подмосковье
- © Нина Зотина
- РИА Новости
«На территории Московской области остаются подтопленными в 16 муниципальных образованиях (30 СНТ и шести населённых пунктах) 280 приусадебных участков», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Уточняется, что за прошедшие 24 часа в регионе от воды освободились 99 приусадебных участков, один частный дом, а также один участок автодороги.
К ликвидации последствий подтоплений привлечены 77 человек и 31 единица техники.
Ранее в ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали о ситуации в подтопленных районах региона.