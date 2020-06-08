В МЧС рассказали о ситуации в подтопленных районах Красноярского края

В ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали о ситуации в подтопленных районах региона.

«На территории Красноярского края остаются подтопленными шесть населённых пунктов в четырёх муниципальных районах (Партизанский, Курагинский, Ермаковский и Манский). Почти 250 человек и более 70 единиц техники задействованы в ликвидации ЧС в ряде районов», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что из всех подтопленных населённых пунктов эвакуированы почти 100 дачников и жителей деревни, в том числе 17 детей.

Ранее власти Красноярского края приняли решение ввести режим ЧС в трёх районах региона из-за паводков.