В МЧС рассказали о ситуации в подтопленных районах Красноярского края

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В ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали о ситуации в подтопленных районах региона.
В МЧС рассказали о ситуации в подтопленных районах Красноярского края
  • © Пресс-служба МЧС РФ
  • РИА Новости

«На территории Красноярского края остаются подтопленными шесть населённых пунктов в четырёх муниципальных районах (Партизанский, Курагинский, Ермаковский и Манский). Почти 250 человек и более 70 единиц техники задействованы в ликвидации ЧС в ряде районов», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что из всех подтопленных населённых пунктов эвакуированы почти 100 дачников и жителей деревни, в том числе 17 детей.

Ранее власти Красноярского края приняли решение ввести режим ЧС в трёх районах региона из-за паводков.

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