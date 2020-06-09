МГИК: ротация членов избиркома не отразится на работе

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов.

«Ротация членов избирательных комиссий — дело вполне привычное и плановое. Каждый член комиссии вправе написать заявление и выйти из состава. В этом случае выбывший человек будет немедленно заменён другим из резерва составов УИК», — приводит АГН «Москва» заявление замглавы МГИК.

Он также добавил, что желающих поработать в составе резерва более чем достаточно, а выход из состава комиссии даже нескольких человек никак не скажется на её работе.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в беседе с kp.ru рассказала о механизме «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать по месту нахождения.