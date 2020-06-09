В России предложили увеличить территории пляжей на фоне пандемии

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МЧС России предложило региональным властям в условиях пандемии коронавируса увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих.
В России предложили увеличить территории пляжей на фоне пандемии
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В министерстве прогнозируют, что из-за ограничений выезда россиян за рубеж для отдыха в российских регионах увеличится посещение пляжей.

По оценке МЧС, на пляжах, которые предлагается открыть, будет снижен поток отдыхающих примерно вдвое для обеспечения соблюдения социальной дистанции 1,5 — 2 метра.

«В таких условиях ведомство предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих», — заявили в министерстве.

При этом МЧС рекомендовало арендаторам территорий оборудовать дополнительные спасательные посты.

Ранее RIA56 сообщало, что в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области напомнили об особых правилах на пляжах в период пандемии.

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