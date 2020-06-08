В Роспотребнадзоре напомнили об особых правилах на пляжах в период пандемии

В управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области напомнили об особых правилах на пляжах в период пандемии.

Об этом сообщает RIA56.

Для предупреждения распространения COVID-19 в местах купания нужно соблюдать социальную дистанцию. Соответствующие предупреждения появятся у входа на пляжи.

С учётом нововведения шезлонги и раздевалки разместят на определённом расстоянии друг от друга. Кроме того, будет ограничено число посетителей.

Всего в области 32 зарегистрированных пляжа. Из них официально открыто три.

Ранее депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирусную инфекцию.