В России за сутки потушили 37 лесных пожаров
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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 8 июня в России ликвидировано 37 лесных пожаров на площади 956 гектаров», — заявили в пресс-службе.
По данным службы, по состоянию на полуночь 9 июня в России действовало 19 лесных пожаров на площади более 6,5 тыс. га.
Ранее tverigrad.ru сообщал, что губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава МЧС России Евгений Зиничев обсудили готовность к тушению ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года.