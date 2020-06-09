В России за сутки потушили 37 лесных пожаров

Российские спасатели в течение суток ликвидировали 37 лесных пожаров на площади 956 гектаров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 8 июня в России ликвидировано 37 лесных пожаров на площади 956 гектаров», — заявили в пресс-службе.

По данным службы, по состоянию на полуночь 9 июня в России действовало 19 лесных пожаров на площади более 6,5 тыс. га.

Ранее tverigrad.ru сообщал, что губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава МЧС России Евгений Зиничев обсудили готовность к тушению ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года.