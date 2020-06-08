В Тверской области рассказали о ситуации с лесными пожарами

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава МЧС России Евгений Зиничев провели координационное совещание о готовности к тушению ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Совершили облёт территории — видим, что обстановка с природными пожарами в регионе на сегодняшний день благоприятная, термоточек не наблюдается», — заявил Зиничев.

По его словам, проведена огромная работа по обводнению торфяников. Ещё одной хорошей тенденцией министр назвал тушение пожаров в первый же день их возникновения.

«Мы сформировали многоуровневую систему защиты от лесных пожаров. 27 марта у нас введён особый пожароопасный период, он сохраняется до 1 июля. Обеспечена подготовка необходимых сил и средств, совместно с главами муниципалитетов реализуются профилактические меры», — сказал, со своей стороны, Руденя.

Он также отметил, что направлены дополнительные средства на привлечение вертолётов МЧС для патрулирования лесов.

22 мая в федеральной Авиалесоохране сообщили о масштабном лесном пожаре в Красноселькупском районе ЯНАО. Как передавало URA.RU, пламенем было охвачено 224 га леса.