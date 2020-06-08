В Подмосковье продолжат раздавать бесплатные маски пенсионерам и малоимущим семьям
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Воробьёв.
Маски привозят неработающим пенсионерам, которые получают региональную социальную доплату к пенсии, а также малоимущим семьям, получающим доплаты до прожиточного минимума и детские пособия.
Доставкой занимаются волонтёры и социальные работники.
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