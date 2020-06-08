В Подмосковье продолжат раздавать бесплатные маски пенсионерам и малоимущим семьям

Короткая ссылка
В Московской области продолжат раздавать бесплатные маски малообеспеченным пенсионерам и семьям с низким уровнем дохода.
В Подмосковье продолжат раздавать бесплатные маски пенсионерам и малоимущим семьям
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Воробьёв.

Маски привозят неработающим пенсионерам, которые получают региональную социальную доплату к пенсии, а также малоимущим семьям, получающим доплаты до прожиточного минимума и детские пособия.

Доставкой занимаются волонтёры и социальные работники.

Ранее, как сообщало URA.RU, вирусолог доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал о риске инфицирования COVID-19 в магазине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить