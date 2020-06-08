В Подмосковье продолжат раздавать бесплатные маски пенсионерам и малоимущим семьям

В Московской области продолжат раздавать бесплатные маски малообеспеченным пенсионерам и семьям с низким уровнем дохода.

Об этом сообщает телеканал «360».

Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Воробьёв.

Маски привозят неработающим пенсионерам, которые получают региональную социальную доплату к пенсии, а также малоимущим семьям, получающим доплаты до прожиточного минимума и детские пособия.

Доставкой занимаются волонтёры и социальные работники.

Ранее, как сообщало URA.RU, вирусолог доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал о риске инфицирования COVID-19 в магазине.