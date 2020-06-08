Эксперт дала рекомендации по защитным перчаткам в жаркую погоду

Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии, микологии и косметологии Юлия Галлямова дала рекомендации по защитным перчаткам в жаркую погоду.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что если при ношении резиновых перчаток появляются признаки аллергии, то можно воспользоваться альтернативой.

«В таком случае нужно переходить на хлопчатобумажные перчатки, которые дышат, которые вы потом обрабатываете или стираете, приходя домой», — сказала эксперт.

Она также напомнила о важности выбора антисептика, в котором, помимо 70-процентного спирта, должен быть глицерин — в таком случае кожа не будет сохнуть.

Кроме того, Галлямова советует использовать увлажняющий крем для рук.

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