В Ростовской области рассказали о ситуации с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
За последние сутки осуществлено 3996 тестов в лабораториях. Прирост числа заболевших — 189 пациентов.
За всё время заболели почти 6,4 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 151 случай. Выздоровели свыше 2,3 тыс. человек.
Ранее, как сообщало URA.RU, вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал о риске инфицирования COVID-19 в магазине.