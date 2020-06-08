В Ростовской области рассказали о ситуации с COVID-19

В Ростовской области рассказали о ситуации с коронавирусом. Всего в регионе провели 163 тыс. исследований на COVID-19.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

За последние сутки осуществлено 3996 тестов в лабораториях. Прирост числа заболевших — 189 пациентов.

За всё время заболели почти 6,4 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 151 случай. Выздоровели свыше 2,3 тыс. человек.

Ранее, как сообщало URA.RU, вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал о риске инфицирования COVID-19 в магазине.