В Дагестане завели три дела по факту фейков о коронавирусе

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В Дагестане завели три уголовных дела по факту распространения ложных данных о коронавирусе в соцсетях и мессенджере.
В Дагестане завели три дела по факту фейков о коронавирусе
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом информирует радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на региональное СУ СК России.

В частности, в фейковых сообщениях утверждалось, что над населёнными пунктами с вертолётов распыляли возбудитель COVID-19.

Подозреваемым грозит штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей либо ограничение свободы на срок до трёх лет.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что жительницу Краснодарского края оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о коронавирусной инфекции.

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