В Татарстане проверяют сообщения о женщинах, посадивших ребёнка в мусорный контейнер

Короткая ссылка
В Татарстане проверяют сообщения о двух женщинах, посадивших девочку в мусорный контейнер.
В Татарстане проверяют сообщения о женщинах, посадивших ребёнка в мусорный контейнер
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В соцсетях появился ролик, в котором видно, как женщины ищут в баке просроченные продукты и сажают ребёнка в контейнер.

В надзорном ведомстве усматривают в произошедшем признаки ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В настоящее время идёт поиск женщин и девочки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить