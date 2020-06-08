В Татарстане проверяют сообщения о женщинах, посадивших ребёнка в мусорный контейнер
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональную прокуратуру.
В соцсетях появился ролик, в котором видно, как женщины ищут в баке просроченные продукты и сажают ребёнка в контейнер.
В надзорном ведомстве усматривают в произошедшем признаки ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В настоящее время идёт поиск женщин и девочки.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.