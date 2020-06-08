В Оренбургской области рассказали о работе по обеспечению жильём молодых семей
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
С 2003 года собственное жильё смогли приобрести 14 тыс. молодых семей.
Как рассказал и.о. директора Департамента молодёжной политики Сергей Молчанов, в 2020-м улучшить свои жилищные условия смогут 674 семьи.
«В июле департамент планирует предоставить не менее 50 свидетельств о праве молодых семей на получение социальной выплаты при получении кредита на приобретение жилья», — заявил он.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ввели в строй более 1000 жилых домов с начала года.