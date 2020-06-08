В Оренбургской области рассказали о работе по обеспечению жильём молодых семей

В Оренбургской области рассказали о ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей». В 2020 году сумма господдержки достигнет 417 млн рублей.

Об этом сообщает RIA56.

С 2003 года собственное жильё смогли приобрести 14 тыс. молодых семей.

Как рассказал и.о. директора Департамента молодёжной политики Сергей Молчанов, в 2020-м улучшить свои жилищные условия смогут 674 семьи.

«В июле департамент планирует предоставить не менее 50 свидетельств о праве молодых семей на получение социальной выплаты при получении кредита на приобретение жилья», — заявил он.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ввели в строй более 1000 жилых домов с начала года.