Путин поручил создать единый портал для поиска вакансий

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать интернет-портал для размещения и поиска вакансий.

«Правительству России проработать вопросы, касающиеся создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости, в том числе о работе временного характера, и оформления соответствующих правоотношений», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад премьер-министра России Михаила Мишустина по соответствующей теме должен быть сделан до 1 июля 2020 года.

Ранее Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России.