Путин отметил пользу труда соцработников

Президент России Владимир Путин на встрече с соцработниками заявил, что их труд оказывает позитивное влияние на общество в целом, делая его более добрым и цивилизованным.

«Это миссия, которую вы несёте по жизни, помогая конкретным людям. Это чрезвычайно важно для каждого из тех, кому вы подставляете плечо и отдаёте часть своего сердца и души, это важно и для общества в целом, потому что от работы таких людей, как вы, наше общество становится в целом добрее, нежнее там, где нужно, сострадательнее, оно становится более цивилизованным, а значит, более эффективным, работоспособным, имеющим перспективу развития», — приводит ТАСС слова Путина.

Как отметил президент, то, как люди откликнулись на чужую боль в ситуации с коронавирусной пандемией, говорит о том, что в этом тоже есть результат прежних лет работы сотрудников соцучреждений.

Ранее Путин призвал стремиться к быстрому выходу из режима ограничений.