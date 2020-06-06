Путин призвал стремиться к быстрому выходу из режима ограничений
- Reuters
«Будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее, осознанно, спокойно, но как можно быстрее», — сказал он.
На встрече глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что ситуация с коронавирусом «будет идти так, как идёт»: «И алгоритмы, тенденции мы сможем сохранить».
Она призвала «к полному и безукоризненному исполнению всех сегодняшних требований» по коронавирусу российскими гражданами.
Ранее Путин заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в России.