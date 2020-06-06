Путин призвал стремиться к быстрому выходу из режима ограничений

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации по ограничениям осознанно, но как можно быстрее.
Путин призвал стремиться к быстрому выходу из режима ограничений
  • Reuters

«Будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее, осознанно, спокойно, но как можно быстрее», — сказал он.

На встрече глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что ситуация с коронавирусом «будет идти так, как идёт»: «И алгоритмы, тенденции мы сможем сохранить».

Она призвала «к полному и безукоризненному исполнению всех сегодняшних требований» по коронавирусу российскими гражданами.

Ранее Путин заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в России.

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