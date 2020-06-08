Минтранс высказался о возможности возобновления авиарейсов за рубеж

Министерство транспорта России высказалось о возможности возобновления авиарейсов за рубеж.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Называть дату возобновления полётов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас ещё рано. Безусловно, в будущем полёты из России в другие страны будут возобновлены. Однако сначала надо решить другие задачи», — указали в пресс-службе.

Как отметили в министерстве, о сроках возобновления международных полётов можно будет говорить позднее, когда станут ясны предварительные итоги работы транспортной и туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян к местам отдыха на российской территории.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия снимает часть ограничений на выезд за рубеж.