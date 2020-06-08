Минтранс высказался о возможности возобновления авиарейсов за рубеж

Короткая ссылка
Министерство транспорта России высказалось о возможности возобновления авиарейсов за рубеж.
Минтранс высказался о возможности возобновления авиарейсов за рубеж
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Называть дату возобновления полётов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас ещё рано. Безусловно, в будущем полёты из России в другие страны будут возобновлены. Однако сначала надо решить другие задачи», — указали в пресс-службе. 

Как отметили в министерстве, о сроках возобновления международных полётов можно будет говорить позднее, когда станут ясны предварительные итоги работы транспортной и туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян к местам отдыха на российской территории.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия снимает часть ограничений на выезд за рубеж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить