В Приморье задержали сидевшего на мемориале мужчину

Полиция задержала мужчину, который в городе Артёме Приморского края сидел и курил в чаше Вечного огня.

Об этом РИА Новости рассказала начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по региону Ирина Сырова.

«Сотрудниками полиции задержан 25-летний местный житель, причастный к инциденту на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артёме. Он доставлен в отдел полиции и дал признательные показания», — сказала она.

Ранее управление МВД по Приморскому краю организовало проверку из-за появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше Вечного огня в городе Артём.