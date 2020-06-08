В Приморье задержали сидевшего на мемориале мужчину
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- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказала начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по региону Ирина Сырова.
«Сотрудниками полиции задержан 25-летний местный житель, причастный к инциденту на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артёме. Он доставлен в отдел полиции и дал признательные показания», — сказала она.
Ранее управление МВД по Приморскому краю организовало проверку из-за появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше Вечного огня в городе Артём.