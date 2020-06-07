В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины

Полиция Приморского края организовала проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше вечного огня на мемориале в городе Артём.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД Ирину Сырову.

«Сотрудники полиции проверяют информацию, размещённую в социальных сетях, об инциденте на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артёме», — заявила она.

По её словам, устанавливается личность гражданина, причастного к инциденту.

В конце мая полиция задержала двоих мужчин, которые 28 мая осквернили Вечный огонь в подмосковном городе Одинцово.