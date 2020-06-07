В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД Ирину Сырову.
«Сотрудники полиции проверяют информацию, размещённую в социальных сетях, об инциденте на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артёме», — заявила она.
По её словам, устанавливается личность гражданина, причастного к инциденту.
В конце мая полиция задержала двоих мужчин, которые 28 мая осквернили Вечный огонь в подмосковном городе Одинцово.