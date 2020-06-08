В Госдуме оценили отмену самоизоляции и пропусков в Москве с 9 июня
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- РИА Новости
«Это действительно очень радостно, когда отменяются все ограничения, самое главное, по передвижению, по самоизоляции», — заявил Тумусов.
При этом депутат отметил, что вероятность заболеть коронавирусом остаётся, поэтому нужно обязательно соблюдать меры безопасности.
«Я надеюсь, что люди уже научились (выполнять. — RT) самые первые правила санитарной гигиены: мыть руки и так далее. Теперь будем ждать, когда откроются кафе и рестораны», — заключил парламентарий.
Ранее Собянин анонсировал отмену самоизоляции и пропускного режима в столице с 9 июня.
Кроме того, отменяется и график прогулок.