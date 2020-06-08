В Совфеде прокомментировали решение отменить пропуска в Москве

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Кирилл Горшенин
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT отмену самоизоляции и пропускного режима в Москве с 9 июня.
В Совфеде прокомментировали решение отменить пропуска в Москве
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ
  • РИА Новости

«Можно только радоваться, это хорошие решения... Мы преодолели эту проблему всем миром, проявили дисциплинированность, терпение, городские и федеральные службы проявили слаженность в работе. Гора с плеч упала», — заявил Рязанский.

При этом сенатор обратил внимание на то, что москвичам необходимо проявлять осторожность и после начала процесса снятия ограничений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену самоизоляции и пропускного режима в столице с 9 июня.

Собянин также отметил, что вместе с этим отменяется и график прогулок.

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