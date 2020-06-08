Генпрокуратура заявила о десятикратном росте числа фейков в интернете

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Генеральная прокуратура России заявила о десятикратном росте числа фейков в интернете в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Генпрокуратура заявила о десятикратном росте числа фейков в интернете
  • Pixabay

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции», — указали в Генпрокуратуре.

Уточняется, что к 4 июня ведомство направило в Роскомнадзор 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, 120 из которых — для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции. При  этом за весь 2019 год в Роскомнадзор было отправлено 134 таких требования, из которых лишь 12 — в отношении фейков.

Отмечается, что в данных фейках говорится о якобы скрываемом большом числе умерших от коронавируса, переброске силовиков в крупные города с целью жёсткого ограничения прав граждан и так далее. Также в ложных сообщениях иногда утверждается, что инфекция «является мифом».

Ранее газета «Известия» сообщала, что суд вынес приговор жителю Магнитогорска за фейк о коронавирусе.

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