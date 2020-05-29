В Москве перед судом предстанет обвиняемый в распространении фейка о COVID-19

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В Москве перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в распространении фейка о COVID-19.
В Москве перед судом предстанет обвиняемый в распространении фейка о COVID-19
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом рассказали в столичном ГСУ СК России.

По версии следователей, мужчина распространил в интернете видеоролик, согласно которому коронавирус якобы является «болезнью Фейгельсона — Якобсона». Он также разместил запись под названием «Всё больше больных идут на органы», передаёт НТВ.

«Установлено, что основным мотивом размещения им недостоверной информации явилось увеличение численности своей аудитории на различных ресурсах», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее газета «Известия» сообщала, что суд вынес приговор жителю Магнитогорска за фейк о коронавирусе.

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