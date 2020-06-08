Семь человек пострадали и один погиб при ДТП в Новосибирской области

Семь человек пострадали и один погиб в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ-2106 в кювет в Черепановском районе Новосибирской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС Черепановского района.

«Автомобиль ВАЗ-2106 опрокинулся в кювет. В нём ехали восемь человек: четверо взрослых и четверо детей. Семеро пострадали, один погиб», — сказала собеседница.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае водитель автомобиля, не имевший права на управление транспортным средством, съехал с дороги и допустил опрокидывание машины и въезд в магазин, в результате чего три человека погибли и пятеро пострадали.