Семь человек пострадали и один погиб при ДТП в Новосибирской области
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС Черепановского района.
«Автомобиль ВАЗ-2106 опрокинулся в кювет. В нём ехали восемь человек: четверо взрослых и четверо детей. Семеро пострадали, один погиб», — сказала собеседница.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае водитель автомобиля, не имевший права на управление транспортным средством, съехал с дороги и допустил опрокидывание машины и въезд в магазин, в результате чего три человека погибли и пятеро пострадали.