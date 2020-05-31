Трое погибли и пятеро пострадали в результате ДТП под Красноярском
- РИА Новости
«30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь по улице Гурского, по ходу движения совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на стоящий на обочине магазин. В автомобиле находились восемь человек», — говорится в пресс-релизе.
В результате погибли трое пассажиров, ещё пятеро были госпитализированы.
«Водитель проходит медицинское освидетельствование. Уже установлено, что у него не было права на управление транспортным средством», — добавили в МВД.
На месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с автогрейдером в селе в Ингушетии.