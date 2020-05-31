Трое погибли и пятеро пострадали в результате ДТП под Красноярском

В Красноярском крае водитель автомобиля, не имевший права на управление транспортным средством, съехал с дороги и допустил опрокидывание машины и въезд в магазин. В результате ДТП три человека погибли и пятеро пострадали, сообщает региональный главк МВД России.

«30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь по улице Гурского, по ходу движения совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на стоящий на обочине магазин. В автомобиле находились восемь человек», — говорится в пресс-релизе.

В результате погибли трое пассажиров, ещё пятеро были госпитализированы.

«Водитель проходит медицинское освидетельствование. Уже установлено, что у него не было права на управление транспортным средством», — добавили в МВД.

На месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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