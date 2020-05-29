Три человека погибли в результате ДТП в Ингушетии

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Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с автогрейдером в селе в Ингушетии.
Три человека погибли в результате ДТП в Ингушетии
  • Reuters
  • © Tatyana Makeyeva

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ГУ МЧС.

«Вечером в четверг (28 мая. — RT) в сельском поселении Нестеровском, по улице Красина, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль ВАЗ-2114 совершил столкновение с грузовым автогрейдером, стоявшим на обочине», — сказал собеседник.

Уточняется, что все погибшие находились в легковом автомобиле. Несовершеннолетних среди скончавшихся не было.

В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.

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