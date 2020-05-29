Три человека погибли в результате ДТП в Ингушетии
- Reuters
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ГУ МЧС.
«Вечером в четверг (28 мая. — RT) в сельском поселении Нестеровском, по улице Красина, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль ВАЗ-2114 совершил столкновение с грузовым автогрейдером, стоявшим на обочине», — сказал собеседник.
Уточняется, что все погибшие находились в легковом автомобиле. Несовершеннолетних среди скончавшихся не было.
В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.