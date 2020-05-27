В Мурманской области проводят проверку по факту ДТП с пятью пострадавшими

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В Мурманской области организовали проверку по факту ДТП с пятью пострадавшими.
В Мурманской области проводят проверку по факту ДТП с пятью пострадавшими
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональную ГИБДД.

Авария произошла 26 мая на трассе «Кола». Автомобиль, ехавший со стороны Печенги в направлении посёлка Мишуково, совершил поворот налево на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

«При этом он не предоставил преимущества автомобилю Toyota Hiace, движущемуся со стороны города Кола в направлении Печенги», — сказали в ведомстве.

В результате пострадали пять человек. Их доставили в медучреждения Мурманска.

В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.

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