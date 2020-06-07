Открытое горение ликвидировано на пожаре на складе в Хабаровске

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе пиломатериалов в Хабаровске на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Пожарные расчёты ликвидировали открытое горение в складском помещении, где хранились пиломатериалы, в Хабаровске по улице Целинной. В настоящий момент проводится проливка, разборка конструкций, дотушивание и проверка территории на наличие скрытых очагов горения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о пожаре на складе с пиломатериалами в Хабаровске на площади 1 тыс. кв. м.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 1,5 тыс. кв. м.