Открытое горение ликвидировано на пожаре на складе в Хабаровске
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«Пожарные расчёты ликвидировали открытое горение в складском помещении, где хранились пиломатериалы, в Хабаровске по улице Целинной. В настоящий момент проводится проливка, разборка конструкций, дотушивание и проверка территории на наличие скрытых очагов горения», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о пожаре на складе с пиломатериалами в Хабаровске на площади 1 тыс. кв. м.
Позднее площадь возгорания увеличилась до 1,5 тыс. кв. м.