Склад с пиломатериалами загорелся в Хабаровске

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Склад с пиломатериалами загорелся в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Склад с пиломатериалами загорелся в Хабаровске
  • © 24.mchs.gov.ru

Отмечается, что «на момент прибытия установлено, что произошло загорание внутри железобетонного склада, где хранятся пиломатериалы».

«По предварительной информации, площадь пожара 1000 кв. м. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению огня. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

В тушении возгорания задействованы 31 человек личного состава и 11 единиц техники.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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