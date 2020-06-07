Склад с пиломатериалами загорелся в Хабаровске
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Отмечается, что «на момент прибытия установлено, что произошло загорание внутри железобетонного склада, где хранятся пиломатериалы».
«По предварительной информации, площадь пожара 1000 кв. м. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению огня. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
В тушении возгорания задействованы 31 человек личного состава и 11 единиц техники.
В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.