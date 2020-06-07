Склад с пиломатериалами загорелся в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Отмечается, что «на момент прибытия установлено, что произошло загорание внутри железобетонного склада, где хранятся пиломатериалы».

«По предварительной информации, площадь пожара 1000 кв. м. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению огня. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

В тушении возгорания задействованы 31 человек личного состава и 11 единиц техники.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.