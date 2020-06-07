Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях

Гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов рассказал RT об особенностях применения препарата «Левилимаб» для лечения осложнений коронавирусной инфекции.

«Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — заявил он.

По его словам, препарат предназначен для подкожного введения. Он рассказал, что «в пачке идёт два шприца», врачи либо «ставят два шприца одновременно, либо с определённой задержкой», после этого «человек уходит на наблюдение» и «через десять дней выписывается».

«Это полностью оригинальная разработка, полностью молекулы сделаны в нашей компании, это не копия, не дженерик и не аналог, это оригинальный препарат, оригинальные молекулы», — рассказал Морозов.

Он отметил, что в рамках клинических испытаний специалисты компании начали взаимодействовать с Центральной клинической больницей Управделами президента России. По его словам, врачи предложили применять препарат для профилактики осложнений коронавирусной инфекции, происходящих в виде цитокинового шторма.

Морозов отметил, что до этого «все клинические рекомендации по подобному типу препаратов подразумевали его введение в случае наличия цитокинового шторма».

«Наши коллеги разработали собственный режим применения этого препарата и начали его применять, исходя из клинической картины. Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начинают применять на опережение», — рассказал он.

Ранее Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения осложнения коронавируса у пациентов.