Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях

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Гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов рассказал RT об особенностях применения препарата «Левилимаб» для лечения осложнений коронавирусной инфекции.
Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — заявил он.

По его словам, препарат предназначен для подкожного введения. Он рассказал, что «в пачке идёт два шприца», врачи либо «ставят два шприца одновременно, либо с определённой задержкой», после этого «человек уходит на наблюдение» и «через десять дней выписывается».

«Это полностью оригинальная разработка, полностью молекулы сделаны в нашей компании, это не копия, не дженерик и не аналог, это оригинальный препарат, оригинальные молекулы», — рассказал Морозов.

Он отметил, что в рамках клинических испытаний специалисты компании начали взаимодействовать с Центральной клинической больницей Управделами президента России. По его словам, врачи предложили применять препарат для профилактики осложнений коронавирусной инфекции, происходящих в виде цитокинового шторма.

Морозов отметил, что до этого «все клинические рекомендации по подобному типу препаратов подразумевали его введение в случае наличия цитокинового шторма».

«Наши коллеги разработали собственный режим применения этого препарата и начали его применять, исходя из клинической картины. Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начинают применять на опережение», — рассказал он.

Ранее Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения осложнения коронавируса у пациентов.

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