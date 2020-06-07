Собянин рассказал о пассажиропотоке на московском транспорте
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«Мы видим, как постепенно набирает обороты движение людей на транспорте, сейчас это уже больше 5 млн. Но это не 8 и не 10 млн», — цитирует РИА Новости Собянина.
При этом он отметил, что в столице «меньше стало выявляемых пневмоний, меньше вновь выявленных больных COVID-19, меньше смертей».
Он подчеркнул, что «главное — эти тренды сохранить».
Ранее Собянин, говоря о возможности снятия ограничительных мер в столице, допустил, что «на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьёзные продвижения вперёд».